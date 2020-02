Le dispositif mis en place pour le 9 février par la police reste d'actualité pour ce vendredi.

Il y a donc quelques précautions à prendre si vous comptez venir assister à la rencontre.

Le coup d'envoi est prévu à 20h30 mais il est fortement conseillé d'arriver à l'avance pour éviter les files.





Circulation

Le club louviérois précise que "la rue des Croix du Feu (accès aux supporters du RFB) et que l’avenue Saint-Maur-des-Fossés sont interdites à la circulation et au stationnement sur ordre de police. D’où la nécessité d’arriver bien avant le match pour obtenir une place dans les rues voisines. la rue des Croix du Feu (accès aux supporters du RFB) et que l’avenue Saint-Maur-des-Fossés sont interdites à la circulation et au stationnement sur ordre de police. D’où la nécessité d’arriver bien avant le match pour obtenir une place dans les rues voisines."

Sécurité

Alors que l'affrontement entre Louviérois et Borains a quelque fois dégénéré par le passé, des dispositions pour les supporters des deux camps.

Une fouille systématique sera opérée par la police. Il est donc recommandé de venir au stade suffisamment tôt pour éviter les files et ne pas manquer le début de la rencontre.

L’utilisation d’engins pyrotechniques est strictement interdite.

L’utilisation des hampes de drapeaux (de plus de 1,80 mètre) est interdite : ces dernières doivent être flexibles, non-rétractables et en PVC souple.

Supporters

Que ce soit pour les VIP ou les supporters des deux camps, la Raal espère voir le Tivoli bien garni et le nombre de spectateurs devrait se compter en milliers d'entrée.

Le combi-car a été imposé pour les supporters borains qui espèrent de leur côté rencontrer le même succès que pour la date initiale du 9 février pour laquelle plusieurs cars avaient été réservés.