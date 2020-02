Ce vendredi, Raal-Francs Borains pourrait bien marquer un moment important dans la saison.

En cas de victoire, les Boussutois auraient alors un boulevard sur Meux et la Raal (qui aura encore un match en retard à jouer contre Verlaine en avril) alors que si les Loups l’emportent, ça va se reserrer en tête même si le RFB aurait toujours cinq points d’avance au moment de boucler le week-end.

Ils reviennent de loin

De là dire que les Loups ont la pression à 24 heures de ce match… "Sincèrement non. Nous, on a tout à gagner surtout quand on voit qu’on nous avait enterré en automne. Nous, on sait qu’on doit gagner et qu’on joue avec le couteau sous la gorge mais c’