Après Francs Borains-Meux, nouveau match au sommet en D2 amateurs.

Considérée comme à risques, la rencontre Raal-Francs Borains de dimanche 14h30 a, sur papier, tous les ingrédients pour être la fête du football dans la région du Centre et du Borinage.

L’enjeu sportif

Avec cinq points d’écart entre les deux premiers du classement, les deux équipes sont également les deux équipes en forme de la division.

Si le résultat final n’aura pas d’aspect décisif sur la fin de saison, il restera encore neuf journées, il pourrait soit donner du piment dans la course au titre, soit offrir un boulevard aux hommes de Dante Brogno qui avaient déjà fait une bonne opération en battant Meux il y a quelques jours.

Un derby pour faire la fête

Si le mot derby est peut-être exagéré puisque les deux équipes sont issues de deux régions différentes, il en prend tous les aspects tant la rivalité entre les deux clubs n’est plus à démontrer.

Pour les supporters, c’est d’ailleurs l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison.

La Raal a d’ailleurs organisé une réception d’avant match sous chapiteau et attend jusque 250 personnes alors qu’elle estime voir débarquer plusieurs milliers de supporters.

Histoire de remplir les tribunes accessibles, la T2 étant toujours fermée, le prix des places a été réduit à six euros en pourtour en prévente pour l’occasion (8€ sur place). Plusieurs associations seront présentes en tribunes tout comme évidemment l’école des jeunes alors que l’entrée sera à nouveau gratuite pour les femmes et les moins de 16 ans Le club louviérois s’attend à voir débarquer du monde que ce soit en Tribune d’honneur ou autre.

Du côté des supporters borains, la vente sur place ne sera pas autorisée et le combi-car a été instauré. Ce mardi soir, le RFB annonçait d’ailleurs qu’un deuxième car était presque complet !

L’ambiance sera donc également présente dans la tribune des visiteurs.

© pfphotography



Une sécurité renforcée

Si l’organisation de ce match s’est déroulée en parfaite coordination entre les deux clubs, soulignant là la bonne relation entre deux des fers de lance du Hainaut, le match est tout de même considéré comme à risque au vu des antécédents malheureux connus ces dernières saisons.

Certaines précautions ont été prises et doivent être prises en compte par les supporters.

Les sympathisants des Francs Borains prendront place dans le virage nord où, tout comme pour le reste du stade, les engins pyrotechniques seront formellement interdits et des fouilles seront réalisées.

Pour permettre la bonne sécurité, la rue Saint-Maur des Fossés sera interdite à la circulation.

En outre, contrairement aux années précédentes, le groupe des Francs Borains (joueurs et staff) arrivera en car et non pas en voiture.

Coup d’envoi

Le coup d’envoi est programmé à 14h30, les grilles du Tivoli seront ouvertes dès 13h pour les supporters louviérois se décidant en dernière minute. Aucun guichet ne sera par contre ouvert pour les supporters des Francs Borains.

Le conseil est d’arriver bien avant le coup d’envoi pour éviter les files et pouvoir profiter de l’ambiance sur place.