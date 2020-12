C’était la grande annonce de la semaine dernière dans le monde du futsal : BSEP Morlanwelz (8e en D2A de l’Union belge) et une grande partie de l’équipe et des dirigeants de Domi Manage (D1 Ligue), une équipe qui jouait le top de la Ligue mais qui n’était que 12e lorsque la saison a été mise sur pause, vont se rapprocher pour construire une grosse équipe à l’Union belge.

On décrypte avec Angelo Barba, l’homme fort des Normaliens, ce projet de rapprochement de deux des fers de lance de la discipline dans le Hainaut, dont les premiers contacts ont été pris il y a plusieurs mois déjà mais qui n’avaient pas encore abouti à l’époque. "Et puis, on s’est dit : pourquoi ne pas le faire cette année ?"