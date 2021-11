Les rebondissements vont bon train à La Louvière Centre.

Alors que l'AG avait annoncé avoir remercié le président Ousmane Sow et Adrien Fuchs (membre de la direction), le président a réagi à cette annonce dans la foulée et conteste cette décision: "Je suis je reste toujours le président de La Louvière Centre."

"L’assemblée générale n’est pas conforme. Arthur (NdlR: Fuchs, membre de l'AG qui aurait prévenu Ousmane Sow et Adrien Fuchs déjà mercredi soir) est à San Francisco. Moi et l’un de mes partenaires n’avons pas reçu de convocation pour une assemblé générale extraordinaire. Donc je suis et reste le président du club. Je ferais une offre de rachat dans les prochains jours avec des partenaires. Ma priorité c’est le match à Winkel et de récupérer les 100 000 euros d’espèce que détient Adrien Fuchs à son domicile du 17ème arrondissement de Paris. Nous devons payer les formateurs et honorer les factures hôtel Tristar Et autres...", nous a-t-il indiqué ce jeudi soir. "Il est important d'arrêter cette mascarade."

Du côté du club et des futurs dirigeants, on nous répond ceci: "Monsieur Sow était administrateur des deux ASBLs mais pas membre des AG qui ont décidé de sa destitution. On parle bien des AG du club et du CDF mais pas de la holding."