La véritable reprise se fera toutefois en juillet.

Il y avait un air de rentrée des classes à Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies: essayage, photos... les joueurs de la Raal se sont retrouvés collectivement une première fois ce mercredi soir.

Si l'attaquant français Willem Pierre-Charles, dont le transfert a été annoncé ce mardi, manquait à l'appel, Frédéric Taquin a pu regrouper l'ensemble de son groupe pour cette première séance.





"Je les ai trouvés fit", sourit l'entraineur tout heureux d'enfin retrouver le terrain. "Je suis ravi effectivement. Depuis l'arrêt de la compétition, il y avait tout de même un peu de frustration."

En raison de l'impossibilité de défendre leurs chances sur le terrain pour monter en D1 amateurs mais aussi par l'interdiction de toutes compétitions sportives.

Pour les nouveaux (Virgone, Azevedo, Valcke, Wallaert, Boufous...), c'était l'occasion de se familiariser avec le nouvel environnement.





Le groupe pourrait encore s'étoffer. " Il nous manque encore un attaquant", précise Frédéric Taquin. "On est toujours en pourparlers avec Mbuba."

Avec un noyau de moins de 20 joueurs (pour l'instant) à disposition, le staff reste fidèle à ses envies et besoins. "Nous ne privilégions pas la quantité mais la qualité et le groupe actuel en regorge. En outre, j'aime les profils polyvalents et il y en a quelques-uns chez nous. Ensuite, ça nous permet aussi de faire confiance aux jeunes comme avec Crame ou Gall, celui-ci ayant d'ailleurs déjà été titulaire chez nous lors de la défunte saison."





Cette semaine et la semaine prochaine, les Loups vont enchainer plusieurs séances avant de repartir en individuel et de se retrouver le 18 juillet pour véritablement lancer la saison. Au programme 10-11 matches amicaux ou de Coupe avant le championnat. "Le but sera pour les joueurs d'avoir au moins 60% de temps de jeu chacun avant la première journée de championnat".

En D2 ACFF, la Raal sera à nouveau pointée parmi les favoris. Si à Saint-Julien, on ne veut plus trop afficher et clamer haut et fort ses ambitions, on sait qu'on sera attendu par toutes les équipes. "Nous, on veut prendre match par match mais surtout conserver et maintenir la dynamique sur laquelle on a terminé la saison."