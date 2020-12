Stefan Voda, 27 ans, a réussi son retour sur le ring, samedi, à Wavre, après plus d’un an d’absence. Sans avoir été inquiété, le boxeur du BC Bufi a dominé le Serbe Marko Petrovic aux points (60-54, 60-54, 60-55), en six rounds, pour s’offrir une 6e victoire.