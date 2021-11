Ce lundi devait être le premier jour de l’ère Oronzo Pupillo comme président de La Louvière Centre et cette semaine a débuté avec la réunion, très attendue, entre la nouvelle direction et les joueurs de Nationale 1, qui avaient, tous répondu présents pour écouter et réagir par rapport aux événements.

Pendant au moins une heure, les échanges, par moments électriques, ont eu lieu alors que David Bourlard, nommé T1, s’est ensuite entretenu avec un petit groupe. "Il est parfois plus simple de discuter avec un petit groupe qui sert de relais qu’avec 27 gars", précise le coach qui était prêt à donner son premier entrainement ce lundi. "Mais il faut s’adapter et là, je crois que ce n’était pas possible ce lundi de donner entrainement. Mais ce qui est positif, c’est que tout le monde était là. Les choses ont été dites et ils ont été francs, sans filtre et c’est positif."