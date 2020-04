A 32 ans, celui qui était joueur-entraineur au RC Soignies depuis sept ans va relever un autre défi.

La communication du RC Soignies de ce jeudi annonce la fin d'un long chapitre au RC Soignies.

Bertrand Billi quitte les Vert et Blanc après de longues années passées au club en tant que joueur mais aussi entraineur. Une casquette qu'il avait enrôlée il y a sept ans.

"Après concertation et en accord respectif, Bertrand Billi a décidé de poursuivre sa carrière d'entraîneur vers une autre destinée", peut-on y lire. "Le club remercie chaleureusement Bertrand pour l’héritage qu'il nous laisse, qu’il a bâti ces dernières années (structure, entraineur, staff, joueur) et sur lequel nous allons continuer à construire. Bertrand fera toujours partie de la famille Sonégienne. Nous le remercions pour l'ensemble de son apport au sein du club, notamment les 4 titres du RC Soignies auxquels il a contribué."

Contacté, Bertrand Billi a affirmé vouloir prendre un peu de recul par rapport au terrain alors qu'il avait déjà annoncé il y a quelques semaines sa retraite internationale. "Ce sera une pause, peut-être une année sabbatique ou deux."

Il ne mettra pas longtemps avant de retrouver un poste, il ne manquait encore que l'officialisation ce jeudi soir.

Au RC Soignies, vainqueur de la Benecup cette saison, le staff d'entraineur sera composé de Boris Montoisy, des frères Williams et Cyril Gillet. Yves Calomme et Philippe Remacle (coach mental) les accompagneront. Cette saison, les Carriers devaient normalement jouer la finale de la Coupe et disputer les playoffs en D1.