La demi-finale de coupe de Belgique ne pourra pas se jouer chez les Sonégiens

Avec les intempéries des dernières semaines, les terrains sont dans un mauvais état. C'est le cas des installations de Soignies. La demi-finale de la coupe de Belgique, de ce dimanche, se jouera donc ailleurs. Elle se déroulera sur la surface synthétique de Frameries. "C'est plus à l'avantage de nos adversaires qu'au nôtre", explique Mehdi Attar, l'entraîneur du Black Star. "Maintenant, je comprends la situation. Le terrain est gorgé d'eau et il est très boueux. La différence entre une D2 et une D1, c'est la rapidité... Donc, cela aurait pu nous aider. Mais, pour la beauté du sport, c'est plus intéressant pour les deux équipes de jouer dans de bonnes conditions."

Le Black Star est motivé. "Cette semaine, il y a eu une bonne préparation. Je suis impatient de connaître l'état d'esprit de mon groupe. J'espère qu'il ne sera pas paralysé par l'enjeu."

Les Carolos vont effectuer une mise au vert. "Dimanche matin, avec le groupe, on va se rendre à l'hôtel. Ce sera un bon moment pour tout le monde. On va pouvoir se concentrer et profiter pleinement de cette rencontre."