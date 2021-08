La semaine dernière, Savannah De Bock devenait la meilleure joueuse de sa catégorie U16 lors des championnats de Belgique. Un titre qu’elle avait déjà remporté à deux reprises avec les U14 et une fois en U12. Elle a même remporté le classement toutes catégories, décrochant le meilleur résultat de toutes les participantes. "Je suis un peu déçue de mon jeu mais je suis assez contente d’avoir gagné. C’est une compétition importante à mes yeux, ça reste un championnat de Belgique. C’est une fierté de gagner et d’être la meilleure possible", confie-t-elle.