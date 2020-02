L'ancien arbitre succède à Christian Torfs, avec qui il travaillera jusqu'à la fin de saison.

L’ancien arbitre, Sébastien Delferière, succède à Christian Torfs, avec qui il travaillera jusqu’à la fin de saison et qui avait annoncé ne pas faire la saison de trop, lui qui était arrivé en 2013 dans ce rôle.



Sébastien Delferière était arrivé récemment à Soignies dans un rôle de terrain (pour booster les jeunes et l’équipe féminine que le club a lancé cette saison) en provenance du Stade Brainois.



Il aura désormais une triple casquette en étant en charge des jeunes, de l’équipe filles et de la P1.





D’autres changements d’un point de vue organisationnel seront à prévoir dans les jours à venir, le président de Soignies Sports, Serge Castermans, ayant annoncé vouloir ne pas prolonger son mandat.

Le nom du futur président et du successeur de Julien Gordillo (entraineur P1) sont encore à déterminer dans les prochains jours et semaines.