Le club a officialisé l'information. Dans nos éditions de jeudi, on essaiera de faire le point sur ses futurs projets.

En attendant, le club brainois se retrouve donc sans président alors que le fils de David, président de l'ACFF, avait repris la succession d'Alain Pauly en juin 2018.

Une séparation à l’amiable et pas du tout un divorce avec torts réciproques, voilà en substance comment David Grilli, le manager du Stade Brainois, paraphrase le départ de Sébastien Delferière.

"Je me fais l’interprète du club pour remercier Sébastien du travail accompli et nous prenons acte de son souhait de remplir d’autres fonctions sous des cieux voisins. Nous savions son désir d’assumer des responsabilités davantage sportives qu’administratives mais nous n’étions pas en mesure d’exaucer son vœu. Bonne chance à lui dans ses futurs projets. Concernant le Stade Brainois, il est vrai que des changements structurels au sein de l’organisation générale vont être incessamment opérés et à propos desquels nous communiquerons très prochainement."

Quant à l’identité du nouveau président brainois un indice : Grands Prés ou encore Les Bastions.