Après la nomination de Sébastien Delferière en tant que directeur sportif, Soignies Sports s’attend à vivre deux autres grands changements.

On savait que Julien Gordillo ne prolongera pas à la tête de la P1 et que le manager Christian Torfs allait s’en aller aussi. C’est désormais le président qui a annoncé, ce mercredi, suivre le même chemin.

Arrivé en 2016 à la tête des Carriers, Serge Castermans rendra son tablier après quatre années de présidence.

Monsieur Castermans, pourquoi cette décision ?

"Essentiellement en raison d’une disponibilité me concernant qui n’était plus adaptée à cette fonction. Pour mon travail, je suis amené à voyager et cela prend du temps. Et puis quand j’ai repris le flambeau de Guy Flament, je m’étais lancé pour un cycle de trois ans. Là, j’en avais ajouté une."

Y-a-t-il un profil de défini pour votre successeur ?

"L’idéal selon mon point de vue serait quelqu