Les Carriers ont présenté leur équipe pour la prochaine saison.

La rentrée sportive ne se fera que le lundi 20 juillet mais les Carriers ont déjà leur regard fixé sur la prochaine saison. Ce samedi au stade, entre masques obligatoires et mesures sanitaires à respecter, la présentation d’équipe a lancé la saison.

Si six joueurs étaient absents, l’ensemble du groupe de P1 et quelques sympathisants du club étaient bien là pour entendre le discours du tout nouveau président, Franz De Doncker.

Après des remerciements à Serge Castermans, Christian Torfs et Julien Gordillo, lesquels ont pris congé du club, le nouveau big boss n’a pas mis longtemps à entrer dans le vif du sujet.

"Sportivement, l’objectif est d’atteindre la D3 amateurs. On doit viser la montée dans les trois ans. On doit en tout cas tout faire pour y arriver le plus tôt possible", commence l’ancien joueur de Soignies Sports qui n’en a pas oublié non plus son leitmotiv. "La formation des jeunes sera aussi l’un de nos axes de travail. C’est dans ce sens que la P4 sera aussi importante pour les jeunes pour se mesurer à des adultes. A côté de ça, notre attention sera aussi portée sur les filles. C’est leur deuxième saison chez nous et à court terme, elles ont les capacités pour grimper à l’échelon supérieur."

Delferière : "Objectifs multiples"

Nommé directeur sportif dans le courant de la saison, Sébastien Delferière suit le discours du président.

"Nos objectifs sont multiples. Pour les filles, nous savons que c’est un groupe de qualité. Le projet prend forme et nous les voir monter dans la catégorie supérieure. Quant aux jeunes, nous avons recruté deux personnes de qualité en tant que coordinateur pour le projet. La P4 doit permettre aux jeunes Sonégiens de pouvoir jouer et j’en suis persuadé, elle ne restera pas longtemps en P4. Cette saison, plusieurs jeunes ont d’ailleurs été intégrés à l’équipe de P1."

Les Carriers d'Alexis Kerckhofs ne manquent pas d’ambition même s’il est hors de question de parler, dès juillet, du titre. En coulisses, la direction a en tout cas voulu confectionner un groupe capable de ne pas juste jouer le maintien.

"On a cherché la continuité", continue le Sonégien. "75-80 % du groupe est resté inchangé et en outre, il commençait à trouver son rythme lorsque la saison fut écourtée. Ceux qui nous ont quittés, on les a remplacés par des joueurs susceptibles d’amener un plus."

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau maillot. Les Carriers ont profité de l’événement pour présenter leur ensemble 2020-2021 : rayé mais toujours avec les couleurs du clubs que sont le blanc et le noir.