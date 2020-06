Serge Castermans, président des Carriers depuis 2016, était sur le départ. Franz De Doncker a été nommé à ce poste.

Ca a pris du temps, certainement en raison du coronavirus, mais les Carriers n'ont pas voulu non plus se précipiter, travaillant consciencieusement à complèter l'organigramme. Finalement, le troisième départ annoncé cette saison aura trouvé son remplaçant.

Après Julien Gordillo et Christian Torfs, c'est désormais Serge Castermans, lequel avait aussi annoncé son départ il y a plusieurs mois, qui a trouvé son successeur au sein de la direction de Soignies Sports en la personne du Castellois Franz De Doncker. Il a été officialisé dans ses fonctions ce jeudi soir après le CA.

Il ne débarque pas dans l'inconnu puisque c'est un ancien joueur et entraineur des Carriers. Alors qu'il avait déserté le milieu du ballon rond, il s'était concentré sur sa carrière professionnelle et il est aujourd'hui concessionnaire automobile à Soignies avec des antennes à Mons et Lens. Il fut fournisseur de véhicules pour Wanty Gobert durant deux saisons.

A bientôt 60 ans, il revient un peu à la maison.

Contacté par Sébastien Delferière, il a décidé de relever le défi. "Je n'ai pas dit oui tout de suite", lance celui qui ne compte pas juste faire de la figuration. "En fait, il y a quelques mois, j'avais émis un avis négatif sur la politique du club. Ca ne me convenait. Moi, je veux qu'on mette l'accent sur les jeunes. Finalement, avec Sébastien, on est plutôt d'accord."

L'organigramme de Soignies Sports prend donc forme. Alexis Kerkhoffs avait été nommé à la tête de l'équipe de P1 succédant à Julien Gordillo, une nomination qui est arrivée après celle de Sébastien Delférière en tant que manager sportif, prenant le relais de Christian Torfs.

