Le stage du club a permis aux joueurs de peaufiner leur basket et de côtoyer des stars dont Mariona Ortiz.

Ce jeudi, c'était le grand jour au BBC Brainois avec la venue de la joueuse des Castors Braine, Mariona Ortiz. "Les stagiaires étaient d'abord un peu impressionnés mais après ils ont rapidement voulu échanger quelques ballons avec elle", s'amuse le responsable sportif du BBC Camp de cette semaine de carnaval, Philippe Letroye.

L'Espagnole est passée dans les différents ateliers et s'est évidemment soumise à la traditionnelle séance de selfies. "On a pu avoir sa visite grâce à notre secrétaire, Christian Sclacmender, qui a pas mal de contacts. On aura aussi la visite de joueurs de Mons-Hainaut. Et, hier, les jeunes ont pu aller assister à la rencontre européenne entre Braine et Prague".

© D.R.



Au-delà de ces quelques plaisirs, la quarantaine de stagiaires s'est aussi perfectionnée dans divers secteurs du jeu. "En une semaine, ils apprennent à un rythme différent d'un entraînement classique et avec des coaches qui ont une autre approche".

Parmi ces encadrants, on retrouve le jeune Lucas Vanden Houten, 16 ans. Il dirige les U12 brainois depuis août et ce stage lui permet également de peaufiner son apprentissage de formateur. "J'accompagne Philippe Letroye donc je peux vraiment m'inspirer de son expérience", souligne celui qui joue en U18. "Je vois quels exercices seraient intéressants pour mes séances. Et je tente aussi de voir comment il corrige certains jeunes."

Ce stage sert donc autant aux animés qu'aux animateurs. Lucas se verrait en tout cas bien continuer dans le coaching, pour le plus grand bonheur de son club."Je n'avais aucune expérience à la base. Cela n'a pas été facile d'imaginer les entraînements et de se faire écouter au début. Mais je prends progresse et je compte entamer la formation pour les grands anneaux prochainement."