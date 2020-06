Le CV de plusieurs joueurs de La Louvière Centre présente des parcours à l’étranger. Et parfois, dans des clubs réputés.

C’est le cas de Steeven Kimbu qui a fait un passage à l’AS Rome et a côtoyé pas mal de joueurs à la renommée internationale avant de retourner dans les divisions inférieures en Italie, en France et en Belgique.

À la maison

À 29 ans, le latéral a débarqué au Tivoli cet hiver mais n’a pu jouer que quelques minutes avec la meute avant de voir sa collaboration avec le matricule 213 prolongée.

Le chemin qui l’a mené jusqu’à La Louvière, Kimbu le connaissait déjà. En tout cas le Raymond Dienne, là où les jeunes Louveteaux se forment. "J’ai commencé le foot à l’US Centre vers 10 ans et demi", se souvient-il. "Et puis de saisons en saisons et une progression fulgurant, j’ai eu la volonté d’aller tenter ma chance en élite. C’est comme ça que le Sporting de Charleroi m’a recruté chez les jeunes après un match à l’Olympic. J’y suis resté jusqu’en réserves où j’étais surclassé."