Depuis leurs 15 ans, Stéphane et Gauthier étaient amis. Leur rêve commun : créer et gérer une équipe cycliste. Malheureusement, la maladie a emporté Gautier il y a plus de deux ans. "Quand on en a eu la possibilité avec le manager Pascal Duthoo, je me devais d’accomplir son rêve", déclarait ce dimanche matin Stéphane Hennebert, président de la Carbonbike Discar Academy. "Ce passage dans la région était l’occasion de lui rendre hommage. Je n’étais pas retourné sur sa tombe depuis son enterrement, ça me fait toujours bizarre de parler de lui. Je pense qu’il serait fier de ce qu’on est en train d’accomplir."

Ex-pro du vélo, Stéphane Hennebert l’a été de 92 à 2000. Sa plus belle victoire, c’était en 95 au Grand Prix La Marseillaise. "J’ai roulé chez Lotto jusque 94, avant de partir au Groupement, équipe française. Malheureusement, tout a capoté juste avant le Tour de France. Par la suite, j’ai bourlingué dans quelques petites équipes belges avant de ranger les roues. J’ai connu le haut niveau mais aussi les dérives. C’est pour cela que je veux profiter de mon expérience pour encadrer des jeunes espoirs. Il faut les aider pour qu’ils fassent les bons choix, qu’ils réalisent leur potentiel. S’ils sont ici, c’est qu’ils ont des qualités."

Avec une quinzaine de coureurs âgés majoritairement de 18-19 ans, le groupe de la Carbonbike Discar Academy est déjà bien constitué. "On sort depuis début janvier", confirmait Pascal Duthoo, manager du Team. "On a deux coureurs Elites, dans nos quinze. Beaucoup viennent de la région de Liège, d’autres de Flandre. On est déjà une équipe nationale, avec des talents qui viennent de partout. Nous sommes tous impatients de voir ce que ça donnera en course, même s’il n’y a pas encore d’impératifs de résultats. L’objectif de cette saison, c’est vraiment de se lancer."

Avec quelques coureurs de la région du Centre dans l’équipe ? "J’ai quelques noms en tête", lâchait Stéphane Hennebert. "On va voir si notre projet les tente !"