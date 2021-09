La saison en D1 de rugby reprend ce dimanche avec le choc Soignies-Dendermonde. Pour cette entame de championnat, le RC Soignies a décidé de marquer le coup en inaugurant dimanche le nouveau synthétique. Un nouvel outil que les Carriers foulent déjà aux entrainements et qui leur changera en match, eux qui étaient habitués à un terrain en herbe… en pente.

Avec ce nouveau terrain, le club veut entrer dans une nouvelle dimension à l’image de celles de la surface de jeu (114 m sur 68, surface internationale) en gazon artificiel multifibres de 65 mm avec un remplissage en granulats de liège. "Ça fait un bout de temps qu’on attendait ça, sourit Yves Calomme, le directeur sportif. Tout ça nous permettra d’évoluer."

Sous le projet Wallonie Ambition Olympique et entamé il y a un an, le projet a suivi le timing à la perfection, avec un financement public et fonds propres : du budget de 2,3 millions, seule une somme avoisinant les 200 000 € est à charge du club. Une grosse partie venant de la Wallonie et 300 000 € de la Ville.

"L’enveloppe est bien maîtrisée, se félicite Dany Roosens, le président du club. On attend désormais pour fin décembre, début janvier, la fin des travaux du bâtiment au-dessus des vestiaires où l’on retrouvera une salle de muscu de 270 m²."

© ULP



Un cadre neuf

Ce synthétique claque le neuf en arrivant sur le site. Entouré d’un trottoir pour que les gens puissent facilement se déplacer le long du terrain, il fait déjà la part belle à plus de 500 affiliés dispersés dans 17 équipes allant des U6 aux séniors. L’investissement pour le terrain s’accompagne aussi de celui pour l’éclairage. "Indispensable aussi pour notre évolution. Il est désormais de 500 Lux, soit les normes IRB et pour la télévision, précise le président. Tout va encore évoluer notamment en matière de câbles. Pour 2022, on devrait aussi récupérer le 2e synthétique qu’on partage avec le foot et on dispose toujours d’un terrain en herbe."

De l’ambition sportive

Ces projets d’embellissement et de modernisation des installations du club ont aussi pour objectif de faire progresser toute la structure. Et pas juste les infrastructures. "On veut devenir un centre d’excellence dans la région et en même temps faire évoluer notre nombre d’affiliés. On aimerait aussi pouvoir accueillir des délégations avant ou après les Jeux de Paris. On aimerait vraiment que le site prenne une dimension internationale avec des matchs européens soit amicaux, soit de rassemblements ou des tournois, continue le président. Mais surtout, dans les cinq ans, on aimerait réussir à professionnaliser le club, à passer du bénévolat au monde pro en passant par une évolution de l’encadrement dans les trois ans d’abord. Pour ça, on sait aussi qu’on a besoin que les autres clubs de D1 nous suivent dans ce mouvement." Une envie de professionnalisme des Carriers à l’image de l’ambition de la RAAL, notamment avec son projet de stade pour lequel les Verts sont parties prenantes dans le cadre de leur développement qui vise aussi l’international. La franchise belge, qui disputera la troisième Coupe d’Europe avec six Sonégiens, est très appréciée au Chemin Tour Lette. "Avec la RAAL, on sait qu’on peut leur apporter nos valeurs du rugby (rires) et humblement, on voit ce que chacun peut apporter à l’autre. Mais notre volonté au RCS est clairement d’élever le niveau."

Celui des équipes du RCS était déjà pourtant bien élevé avec des groupes en D1 des U14 aux séniors. " Le but, c’est évidemment de maintenir toutes ces équipes en D1, avance Yves Calomme. Alors que chez les femmes, on veut stabiliser l’équipe en D2 avec pas mal de nouvelles joueuses. Pour les jeunes, rien ne change. On peut surtout se féliciter de ne pas avoir connu d’exode ces derniers mois."

© ULP



D’autres projets en cours

Avec ce nouvel outil, le club veut donc continuer à se développer et d’autres projets voient le jour ou vont se concrétiser. " Notamment avec le Touch Rugby. En quelques jours, on a déjà une quinzaine d’inscrits. Avec cette version mixte sans contact, on peut toucher plus de monde. Des papas, des mamans ou encore des vétérans qui ne veulent plus mettre une semaine à s’en remettre, explique Calomme. On met aussi en place le rugby inclusif avec le Centre Reine Fabiola et on est en contact aussi avec les Amis des aveugles de Ghlin mais c’est tout récent ceci."