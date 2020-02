À Chapelle-Lez-Herlaimont, dans la salle du club du Team Buonopane, Lucas, l’un des coachs, garnit l’un des murs des articles concernant Thalya Culot. Et alors qu’elle n’a que 16 ans, il y en a déjà beaucoup. C’est que depuis deux ans, Thalya gagne tout sur les rings. Prodige du club de Gino et Lucas à Chapelle, la Carnièroise a un palmarès déjà long comme le bras : championne du monde U16, des troisièmes places à des championnats du monde à Bangkok et en Turquie et quatre fois championne d’Europe.

Et pourtant, à la base, celle qui avait commencé par l’équitation ne voyait pas la boxe thaï comme un moyen de performer au moment où elle s’est lancée dans l’aventure à 12 ans.

"Pas du tout. Un groupe de filles me harcelait à l’école et avec la boxe, ça