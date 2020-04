Après la galère vécue cette saison Wavre, relégué en P1, Tibor Balog a trouvé un nouveau challenge. L’ancien entraîneur de l’Olympic et du Sporting a trouvé un accord avec le Stade Brainois. Le Hongrois a hâte d’en découdre avec ses nouvelles couleurs. Il évoque sa situation. Entretien.





Tibor Balog, un mot sur votre nouveau défi ?





"Le club m’a proposé de reprendre cette équipe. J’ai eu une bonne conversation avec Thierry Hazard. Je vais pouvoir travailler avec un bon mélange entre la jeunesse et l’expérience. Le but est de favoriser l’éclosion des jeunes du cru. Il y a la matière nécessaire afin de faire progresser cette équipe. Cela va me faire du bien, après l’échec de Wavre. J’avais besoin d’un challenge sur le long terme, avec une idée claire et une certaine sécurité."