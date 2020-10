Avec au bout du compte, une belle victoire dans la région de Charleroi au Pac Buzet.

“Je suis très fier de mes joueurs. Ils ont su répondre présents, après une rencontre catastrophique, la semaine passée”, analysait Tibor Balog, l’entraîneur des Brainois.

“Je voulais de l’intensité et de l’impact. Dans le milieu du terrain, c’était solide. Derrière, j’ai apprécié également l’implication de tous. On a un noyau équilibré. Ce sont des joueurs qui ont des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Ce soir, ils l’ont prouvé. Pont-à-Celles n’a pas eu une véritable occasion en première période. Par contre, de notre côté, cela fut efficace, avec deux buts. En seconde période, les visités ont marqué sur leur seule possibilité. Je trouve qu’on a un peu mal géré cette partie de match. Heureusement, le but de Paris nous rassure et nous permet d’arracher une victoire amplement méritée.”