Tournai, battu par Manage, n’est plus invincible Centre Bernard Ghislain © DR

Avec caractère et abnégation, Manage s’est offert le dauphin de la série.



C’est pied au plancher que les Tournaisiens, bien en place et pressant haut, entamaient la partie. Quasiment étouffés, leurs hôtes faisaient gros dos mais ne pouvaient éviter un rapide but d’ouverture. (...)