Tous les espoirs restent permis pour La Louvière Centre malgré une nouvelle défaite face au Patro Centre Bernard Ghislain © ULP

Khalid Karama a retiré plus de choses positives que négatives de cette défaite 1-2.



Après 30 petites de jeu, il ne se trouvait un seul supporter, fut-il invétéré, pour ne pas penser que la messe était définitivement dite et qu’il faudrait encore attendre une semaine pour voir ses favoris faire meilleure figure. Pensez-donc, après 4 minutes, les Limbourgeois ouvraient la marque, après 25, ils doublaient les chiffres et dans la foulée, Cisse se voyait montrer, de manière plutôt sévère, le chemin des vestiaires. (...)