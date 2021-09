Troisième défaite de rang pour La Louvière Centre Centre Yves Hardy La situation ne s'améliore pas pour les Louviérois, battus pour la troisième fois d'affilée, sans qu'il y ait à redire sur le résultat final face à Dender. © Belga

Fort peu inspirés, voire trop légers sur le plan offensif et souvent mis en difficulté par les incursions flandriennes, les Loups concédaient déjà un retard de deux buts au sortir de la première demi-heure. Si Dender, dans l'obligation d'un résultat lui aussi après un départ en demi-teinte, inscrivaient là ses premiers buts de la saison, force est de constater que les hommes de Régi Van Acker auraient pu en planter le double avant le repos sans la maladresse de Valcke ou l'autorité de Dannel.



Les joueurs de Marc-Antoine Fortuné donnaient l'impression d'être plus incisifs dès la reprise, sans pour autant se montrer réellement dangereux, histoire de relancer la partie et faire douter un adversaire dans la gestion. Dender s'offrait même le luxe, sur coup de coin, d'inscrire un troisième but somptueux via une reprise de volée de Rowell, annulée pour hors-jeu!



Les Loups traînent toujours leur double zéro : aucun point, aucun but marqué en 270 minutes !





Dender: Gies, Borry, Ragolle, De Backer, Smet, Houdret, Rowell, Van Oudenhove (59e Tarfi), Hens, M'Barki (88e Vanbelle), Valcke (59e El Boughlamy, 72e Ngongo).



La Louvière : Dannel, Mbuta (65e Lembo), Cissé, Luhaka, Salem-Ngabou, Mukala, Sissoko (54e Bouchentouf), Nkou (80e Pina), Bentayeb, Aydouni (80e Di Chiello), Ba.



Arbitre: M. De Keyzer.



Avertissements: Sissoko, Mbuta, Rowell, Houdret, Salem-Ngabou, Bentayeb.



Les buts: 18e Rowell (1-0), 32e Hens (2-0).