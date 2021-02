Depuis plusieurs jours, les rumeurs de fusion entre le Stade Brainois et l’AFC Tubize se font de plus en plus pressantes. En coulisses, les deux clubs semblent avoir bien avancé et une officialisation pourrait avoir lieu dans les jours à venir. Même si le projet final ne devrait pas être divulgué avant quelques jours (nom, organigramme…), cette fusion offrirait pas mal d’avantages aux deux clubs.