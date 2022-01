Après un premier tour catastrophique sportivement (changements d’entraîneurs, de direction et résultats décevants), la trêve hivernale a également été mouvementée du côté de La Louvière. Ainsi, pas moins de dix-neuf départs ont été actés et trois arrivées ont été enregistrées durant cette pause hivernale.

Parmi celles-ci, l’URLC accueillait au sein de son effectif, un jeune attaquant en provenance de la RAAL : Tyron Crame. À l’aube de ses vingt ans, il nous explique brièvement son parcours, ses qualités, ses défauts : "Je n’avais jamais fait de sport avant de commencer le foot à 15 ans à la RAAL. J’évoluais sur les flancs, avant de jouer plus en pointe lorsque je suis passé en espoirs. Ma principale qualité est la vitesse, j’aime aller dans la profondeur et jouer dans le dos de la défense. Par contre, je dois absolument travailler mon jeu de tête, mon pied gauche et mon placement vu que j’ai commencé tard le foot. En manque de temps de jeu, j’étais à la recherche d’un nouveau défi et celui-ci ne me fait pas peur. Quand on m’a parlé de venir ici, je n’ai pas hésité."