Le site Leburton du RFCE Maurage a pris l’accent italien depuis lundi et le début du Milan Academy Junior Camp. Mis en place un peu partout en Europe, il permet d’offrir des stages de haut niveau avec des entraîneurs italiens de Milan.

Organisé pour la première fois à Maurage par Calogero Pitrone, il est chapeauté par Massimiliano Caniato, ancien gardien de but du Chievo Verone, Udinese, Torino et ancien international espoir. Toute la semaine, lui et son équipe ont posé leurs valises dans la région du Centre.

“Le Milan, c’est un club historique et on est fier de pouvoir voyager et de prodiguer ces entraînements”, sourit-il. “C’est toujours intéressant de (...)