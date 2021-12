Des choix devaient être faits concernant le dégraissage du noyau, et on peut déjà annoncer que cinq joueurs ont quitté le club : Mbuta, Cissé, Sissoko, Lembo-Ndongala et Kimbu.

De nombreux changements ont été effectués dans le onze par rapport au match de la semaine dernière, puisque Luhaka (suspendu), Salem-Ngabou (psoas), Diakhaté (Genou), Mukala (adducteurs), Cissé et Lembo-Ndongala (raisons évoquées ci-dessus) cédaient leur place à Aiello, Prokhorov, Nkou, Maene, Bouchentouf et Kaba.

Combatifs et solidaires, les Loups ont récolté un point amplement mérité face à une équipe qui figure dans le top 5.