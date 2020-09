La RUS Binche n’a pas loupé son retour à l’échelon national.

Il a fallu une demi-heure à la RUS Binche, le temps de se rôder et d’observer le Pays Vert avant de lâcher les chevaux.

Quelques ajustements plus tard venant du banc de Jean-Louis d’Acchille, les Lions rééquilibraient les échanges et prenaient l’ascendant définitivement par après. Pendant la première demi-heure, il n’y en avait en effet quasi que pour des Athois qui s’étaient montré plus entreprenant, plus pressant, plus prompt sur les deuxièmes ballons et plus dangereux notamment via le jeune Charles Bourlart.