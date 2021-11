Le club de gym de Houdeng a inauguré sa toute nouvelle salle de gym. Après plus de 10 ans d’attente.

Les gymnastes houdinois ont déjà pris possession de la nouvelle salle Willy Taminiaux il y a plusieurs semaines mais ce mercredi sonnait comme un soulagement pour Michel Laffineur et son équipe de Santé-Force, club qui a plus de 70 ans.

C’est que la nouvelle salle, les Houdinois l’attendaient depuis longtemps. Plus de dix ans même après le lancement du marché par les instances communales. “Trois échevins des Sports se sont succédé dans ce dossier”, ironisait Pascal Leroy, échevin des Sports actuel. Et après trois ans de travaux, la nouvelle salle entièrement dédiée à la gymnastique, construite à la place de l’ancienne piscine à côté du RFC Houdinois et de la salle omnisports, a ouvert.



Un cadre de référence

Petit bijou de la gymnastique, la salle Willy Taminiaux, en hommage à l’ancien bourgmestre de La Louvière, a, en tout cas conquis les principaux intéressés. (...)