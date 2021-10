© ULP

Des conditions dantesques, voilà ce que l’on a vécu au semi-marathon de Binche ce dimanche matin. Pourtant, malgré la pluie incessante, tous avaient répondu présents à cette édition., ironisait Philippe Thirion après le départ des trois vagues de coureurs.Ce succès, vu le temps, on ne s’y attendait pas. Encore une fois, les Binchois auront surpris et prouvé leur capacité à faire fi du temps., racontait Marie avant le départ des 6 kms.Ce sourire, on le retrouvait à l’arrivée sur le visage des nombreux joggeurs. Fiers et heureux de leurs prestations, Mathis et ses camarades de classe de Bonne-Espérance savouraient leurs temps respectifs, à l’issue du 6 kms.Avant les amateurs, les chasseurs de performances étaient logiquement déjà arrivés. Sur le 6 kms, le Bruxellois Abdeslam Elmetoui s’est imposé en 19’43”. Pour la moyenne distance de 12 kms, c’est le Gantois Kevin Cnudde qui a passé en premier la ligne avec un temps de 42’38”.Enfin venaient les experts du semi. Première dame à passer la ligne en 1h26’18”, Delphine Thirifays savourait sa performance.Du côté des messieurs, c’est le Bruxellois Youssef Bouissane qui s’est imposé en 1h07’50”. Deuxième du dernier marathon de Visé, il venait à Binche pour gagner.