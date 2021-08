S’il faut retenir un élément en particulier de ce match, c’est ce qui s’est passé autour. Non exhaustivement, on retiendra un stade sold-out (1.000 places, mesure Covid oblige), le retour des Ultras au Tivoli, un public heureux de retrouver les tribunes, une ambiance des grands soirs, etc.

Pour le président normalien Jonathan Watty, "cette fête est une belle récompense pour le club, avec une rencontre de prestige face à la Raal. Morlanwelz grandit et évolue, c’est une fierté. Il y a 3 ans, personne n’osait rêver d’arriver en P1. Alors ce soir, c’était un rêve éveillé. Après cette belle aventure en Coupe, Morlanwelz est prêt à vivre sa première saison complète en P1."