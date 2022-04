Alors que l’équipe première se prépare pour les échéances en Coupe de Belgique dans quelques semaines (le club organise les demi-finales et la finale), l’ENL WP relance le Challenge Koryczan. Le tournoi des jeunes des U11 et U15 avait été annulé les deux dernières années à cause du Covid mais a retrouvé sa place dans le calendrier avec sa date habituelle le 1er mai. Hasselt, Mons, Mouscron, Alost, Douai sont attendus. A l’issue du challenge, les catégories U15 et U17 seront également présentes au Point d’eau pour les Tours finaux du championnat. N. Dum.