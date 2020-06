Le mercato est encore loin d'être fini pour La Louvière Centre.

Si on attend toujours le nom d'un gardien, La Louvière Centre a officialisé l'arrivée de Sindou Karamako, un élément défensif latéral gauche, après avoir confirmé l'arrivée de Kanté (déjà présent lors de la présentation de l'équipe): "la future révélation de la saison", s'enthousiasme-t-on à La Louvière.

"Nous avons recruté du lourd et du jeune avec Karamoko qui sort d’une grosse saison avec Macon", précise Ousmane Sow, le président, sur le site du club. Le jeune joueur de 22 ans a aussi un passé au Red Star. "Il a aussi le profil juste pour faire des allers-retours sur sa ligne et soutenir les ailiers."

En défense, le club a d'ailleurs annoncé qu'il restait encore pas mal de boulot: "Pour l’instant, il reste à solutionner la problématique des gardiens et des latéraux. Le poste des gardiens est essentiel pour rassurer le secteur. On a plusieurs bonnes pistes. On va comparer et trancher rapidement", rappelant que pour l'instant la meute de Bernard Bouger ne dispose encore officiellement d'aucun gardien sous la main.

Mais le marché des transferts continue à battre son plein au Tivoli. D'ailleurs, le président louviérois a détaillé les chantiers encore lancé. "Un latéral droit expérimenté sera invité au stage du 6 juillet et plus si affinités… déjà existantes", informe le président. "Une pointure en n°9 sera la priorité numéro un de la suite du mercato. On sait qu’on ne peut pas se louper sur ce poste même si on a gardé Mayélé, on a fait venir Aydouni alors que le jeune Tamoh est une option."

Bref, le travail ne manque pas d'ici le 6 juillet. "Il nous faut encore un gardien de grande qualité, un latéral droit qui a déjà le niveau de la nationale 1 dans les pattes et un vrai buteur. On y ajoutera un gaucher directement “prêt à l’emploi de la nationale 1” pour avoir des postes presque tous doublés. Il y aura des retouches en “in” et en “out” d’ici la fin du mercato. Il y aura aussi des jeunes en immersion immédiate: Marouan El Moubachar, Antoine Naspi Mukala Kabemba et Yanis Rucquois."