Pour leur premier match sous l’ère Karama, les Louvièrois montraient l’envie d’aller vers l’avant dès l’entame et s’octroyaient une belle possibilité via Salem-Ngabou dont l’envoi manquait de précision.



Petit à petit, les Sucriers équilibraient les échanges et prenaient même le jeu à leur compte. Ils se créaient plusieurs occasions, principalement sur des corners, où les attaquants se trouvaient étrangement libres de tout marquage, mais fort heureusement pour les Loups, ils loupaient complètement leur tête.



Il fallait aussi une excellente détente de Dannel (44e) devant Mputu pour préserver ses filets inviolés, sans oublier la superbe reprise de volée de Farin qui frôlait le montant (35e).



Au retour des vestiaires, les deux équipes étaient plus nerveuses et commettaient pas mal de fautes, obligeant l’arbitre à distribuer les cartes.



Cela se ressentait au niveau du jeu, puisqu’il n’y avait plus rien à se mettre sous la dent jusqu’à deux minutes du terme, lorsque Laurys s’infiltrait côté gauche et tentait une frappe trop croisée. Comme l’avait précisé Khalid Karama pendant la semaine, peu importe la manière, il faut absolument prendre des points, en voici un premier qui va faire du bien au moral de la meute.

La fiche du match