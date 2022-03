Un succès mérité pour les Dogues face à La Louvière Centre mais sévère dans les chiffres Centre Christophe Decelle © ULP

Les Dogues ont été plus réalistes que les Loups qui ont manqué un penalty.



Après avoir réussi pour la première fois depuis le début de la saison d’aligner deux victoires consécutives, La Louvière Centre espérait enchaîner face au voisin carolo qui compte dans ses rangs de nombreux anciens louvièrois (Delbergue, Ghesquière, Ito, Saïdane, Perreira, Cremers, Dahmane et même le coach Xavier Robert). Mais, les Loups débutaient trop timidement et commettaient trop d’erreurs. Face à un calibre comme l’Olympic, cela se traduisait immédiatement au marquoir par des buts de Perreira et Ito qui lobait de la tête Fuakuingi sorti trop loin de sa cage. (...)