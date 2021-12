Clément Horny a disputé deux épreuves, ce week-end. Deux cyclocross de catégories différentes. Mais avec un point commun : la boue ! Il y avait de la similitude au niveau du terrain de Boom, samedi, et celui de Flémalle, ce dimanche. La pluie froide et soutenue de ces derniers jours a rendu les tracés compliqués. Le coureur d’Anderlues s’est classé quarante-septième, samedi, avec les pros, sur la manche du Superprestige de Boom, celle remportée de manière autoritaire par Wout Van Aert.

Ce dimanche, il s’est aligné à Flémalle, sur une épreuve pour les élites et espoirs, une première en Wallonie depuis de très longues années. Il s’est imposé en solitaire, avec douze secondes d’avance sur Ingmar Uytdewilligen et quinze secondes d’avance sur Jens Gys. Le vététiste du BH-Wallonie MTB Team a prévu de s’aligner le week-end prochain à Troyes, sur une épreuve UCI de catégorie 2, et espère être appelé la semaine suivante en équipe nationale pour le cyclocross de Namur, qu’il disputerait chez les moins de 23 ans.