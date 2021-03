Le vététiste d’Anderlues vient d’enchaîner les bons résultats et veut continuer en Grèce.

Après avoir réalisé de bons résultats cet hiver dans les épreuves de cyclo-cross, décrochant des points UCI lui autorisant à disputer les compétitions avec les pros, Clément Horny a poursuivi sur sa lancée dans sa discipline de prédilection, le VTT. En Turquie et à Chypre, sur des rendez-vous internationaux, repris dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale, le pilote de la formation BH Wallonie MTB Team s’est notamment classé 4e d’une manche à Alanya, finissant aussi deux fois dixième, une fois onzième et une fois quinzième lors de son périple. “Je suis satisfait de ces premières compétitions au niveau du VTTé, glisse-t-il d’une voix souriante. “Ils auraient pu être meilleurs encore si je n’avais pas été victime de chutes ou de crevaisons. Mais un des premiers objectifs de la saison était de prendre des points UCI et j’ai déjà réussi. C’est simple, j’ai doublé mes points UCI.”

Qui vont lui permettre de partir mieux placé sur la grille de départ lors des prochains grands rendez-vous. Qu’il espère nombreux, même si le calendrier continue de s’inscrire en pointillé actuellement, avec la pandémie. “Je vais bientôt repartir en Grèce pour d’autres compétitions”, poursuit Clément Horny. “Du 27 mars jusqu’au début du mois d’avril.” Il espère confirmer son bon début de saison.

“Je me sens en forme, je suis bien sorti de l’hiver avec ma préparation dans les cyclo-cross. Cette discipline m’avait permis de bien travailler ma condition.”

Son équipe est également satisfaite de l’évolution du vététiste d’Anderlues, âgé de 21 ans. “Maintenant, le but, c’est de maintenir cette forme le plus longtemps possible, tout en essayant de l’améliorer pour les prochains grands objectifs, comme le Championnat de Belgique.”