L’ENL Water-polo a décidé de miser sur une des figures importantes du water-polo belge pour reprendre l’équipe de Super League, et succéder à Kristijan Sunjic qui avait repris l'équipe il y a un an, un groupe qui s’était notamment qualifié pour la dernière finale de la Coupe de Belgique qui a été annulée, après report, en raison du Covid.

Jeune retraité depuis quelques semaines, Kevin Chavepeyer s’offre un nouveau défi à 36 ans, lui qui détient l’un des plus beaux palmarès du club.

"J’ai une ancienne blessure aux adducteurs qui se réveille régulièrement", explique-t-il. "Je ne voulais pas surjouer ou sur une jambe et barrer la progression des jeunes."

A La Louvière, il faisait partie des papys avec Nicolas Goffin et Olivier Huart jusqu’à il y a peu. Désormais, il est passé dans l’autre camp dans un club qui l’a vu grandir et qu’il a aussi fait grandir.



"J’étais en charge des U15 à La Louvière depuis quelques années et normalement, je devais monter en U17. Et plus tu grimpes, plus évidemment la tâche tactique se complexifie. Dans mon imaginaire, je me disais que dans quelques années, je pouvais me porter candidats pour l’équipe première. Ca faisait quelques mois, voire années, que j’y pensais. Quand Denis (NdlR : Leemans, le président) m’a sollicité après le départ de Kristijan, qui avait peur de rester bloqué à cause du Covid, je savais quoi répondre puisque ma compagne avait déjà répondu par l’affirmative."

Cette nomination s’est donc réalisée plus vite que prévu mais le Louviérois, qui a aussi joué à Tournai, n’angoisse pas alors que la saison démarrera le 25 septembre à Mouscron. "J’ai déjà pu les entrainer en juin et j’ai tout de suite pu constater du respect de la part du groupe vis à vis de moi. Ca m’a un peu rassuré aussi."

Bien aidé par une carrière très riche, cet ancien international va désormais se focaliser sur la saison de la Super League. Sur le rebord de la piscine, il tentera de mener les Loups vers les sommets alors qu’ils s’y rapprochaient, gagnant une place chaque année, avant que le Covid ne vienne tout stopper.

"Pour les objectifs et ambitions de cette saison, tout dépend aussi des autres équipes et de leurs éventuels renforts. N’ayant pas trop d’échos, il est difficile d’évaluer nos chances. En plus, nous perdons quatre pions importants : Joachim Flament, notre gauche espagnol, le fils de l’ancien entraineur et moi. Nous récupérons toutefois Clément Lecocq et nous pouvons toujours compter sur Tanguy Godeau et Numa Matthys, deux joueurs qui font peur à toutes les défenses belges. Nos chances vont aussi dépendre d’Olivier Huart et de Nicolas Goffin qui ont vu leur vie privée évoluer. J’ai bon espoir de pouvoir toujours compter ces joueurs d’expérience dans mon équipe. Et n’oublions pas non plus les jeunes qui montent. Le premier match sera déjà un bon test pour nous."