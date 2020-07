Le Manageois a suivi un stage avec l’équipe de France il y a quelques jours.

A 22 ans, Steven Vitrant n’en finit pas de progresser et de franchir les étapes. Après son intégration réussie à Douai, qu’il a rejoint il y a plusieurs années, le Manageois a enchainé les stages avec l’équipe de France Universitaire il y a un ans et dernièrement fin juin-début juillet l’équipe de France A dès que l’évolution du Coronavirus l’a permis chez nos voisins français.

"On avait déjà repris les entrainements avec Douai auparavant mais c’était super, c’était surtout de la réathlétisation, ça permettait de se remettre dans le bain", explique le frère aîné de Logan, international belge. "C’était plutôt intensif avec trois entrainements ou séances par jour mais on avait aussi des bains froids et un programme d’alimentation adapté. Ca peut paraître beaucoup mais c’est tout de même l’équipe de France !"

Durant ce stage, le Manageois a cotoyé ce qui se fait de mieux en France. "Il y avait évidemment les meilleurs joueurs français mais on retrouvait aussi l’équipe universitaire, les moins de 25 ans dont je fais partie encore quelques années."

Belgo-français, le pur produit de l’ENL a trouvé, en France, des bassins à la hauteur de son talent et de ses ambitions. Tout nouveau dans le groupe, celui qui suit une formation pour être éducateur sportif dans le milieu aquatique ne se met pas plus de pression que ça.

"Je dois encore faire ma place dans ce groupe qui était élargi. Lors du débriefing collectif, le discours était plutôt aux félicitations pour notre sérieux et à la motivation pour la suite parce que les prochains mois vont être plutôt chargés avec les différents événements auxquels la France peut prendre part."

Si Douai, son club, a loupé de peu une place qualificative pour la Coupe d’Europe, la France a plusieurs gros rendez-vous durant la prochaine saison avec notamment le Tournoi de qualification olympique pour Tokyo 2021 auquel Steven aimerait tant pouvoir prétendre.

"Seulement les meilleurs seront repris et il ne peut y avoir que 13 joueurs et je manque peut-être encore d’expérience à 22 ans pour revendiquer une place. Je rentre dans le bain, je dois me familiariser avec l’équipe. Pour la France, cela va être compliqué de rejoindre Tokyo vu la poule très relevée dans laquelle elle a été placée. Avant 2024, il y a d’autres gros événements et je ne me fixe aucun objectif. D’abord, je dois rester à ma place et me montrer avant de prétendre aux Jeux Olympiques."