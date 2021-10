Le déclic s’est-il opéré enfin à La Louvière Centre ? En tout cas, au niveau comptable, les Loups ont déjà fait mieux en un match que lors des trois dernières journées en N1. La réception du Patro au Tivoli doit de toute façon les lancer davantage dans cette série que pas mal de Loups découvraient.

"Il y a eu une prise de conscience", lance Yassin Aydouni. Le latéral, gauche ou droit, arrivé il y a une saison déjà. "On a eu 2-3 réunions et on s’est dit les choses correctement. On sent une nette évolution notamment dans l’état d’esprit. Et puis on apprend à se connaître. Mais Rome ne s’est pas fait en un jour." (...)