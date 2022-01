Trente petites secondes. C’est ce qu’il a manqué à Zélie Graux pour terminer le Championnat de Belgique à la cinquième place. La Binchoise reste satisfaite de sa prestation de samedi, dans le sable de Middelkerke, pour cette épreuve du National des dames juniores de 17 et 18 ans. "Je visais le Top 7, et j’y suis", explique la membre du Team Off Road Wilink-Brussels Cycling.