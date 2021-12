Après le rendez-vous à Namur, elle va aussi disputer celui de Termonde.





Elle était heureuse et fière de pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale. Pour une première expérience, dimanche, sur le parcours déjà mythique de la Citadelle de Namur. Mais ses équipements aux couleurs de la Belgique, Zélie Graux va encore pouvoir les utiliser. Pas pour le simple plaisir d’arborer cette prestigieuse tunique à l’entraînement. Non, la cycliste de Vellereille-les-Brayeux a également été sélectionnée pour une autre manche de la Coupe du Monde des dames de 17 et 18 ans, celle de Termonde, prévue le dimanche 26 décembre. Soit un nouveau beau cadeau pour Noël !

"J’en suis super contente", expliquait-elle, ce dimanche, à Namur, après avoir bouclé l’épreuve de la Citadelle à la quarantième position. "Surtout que le rendez-vous de Termonde devrait mieux me convenir que celui de Namur, qui était vraiment très difficile."