Il n’y a pas que dans les sentiers et les labourés que Zélie Graux se met en évidence. Il n’y a pas que sur son mountain-bike ou sur son vélo de cyclocross que la cycliste de Vellereille-les-Brayeux enchaîne les résultats. Elle brille également sur la route. Et spécialement dans les contre-la-montre. Ce dimanche, elle s’est classée troisième du Championnat de Belgique des dames juniores. Après avoir terminé septième du National des dames de 17 et 18 ans sur l’épreuve de cyclo-cross, en janvier, à Coxyde, elle s’est cette fois offert un podium dans l’exercice en solitaire. Sur le parcours de Gavere, elle a bouclé les 11,6 kilomètres du parcours en 17’44’’789, soit à une moyenne de 39,9 kilomètres par heure. Elle a su devancer Dina Boels de cinq petites secondes pour décrocher cette troisième place sur le podium. La cycliste wallonne de la formation du Team Off Road Wilink Brussels Cycling terminer une minute et trente-huit secondes derrière la lauréate, Febe Jooris.

Ce podium confirme sa victoire décrochée une semaine plus tôt, à Poperinge, sur un test national du contre-la-montre.