C’est peu dire que l’Indus’Trail de ce jeudi soir était très attendu par les runners ! Dès que la course a été annoncée par Charleroi Running, les pré-inscriptions ont afflué ! Ils étaient finalement plus de 1 100 à avoir couru en plein cœur du riche patrimoine industriel carolo.

Certaines associations étaient venues grossir le rang des participants : ainsi le Grand Hôpital de Charleroi était représenté par une centaine de runners, avec l’objectif de récolter des fonds pour la Maison Mieux-Être, lieu de ressourcement à Charleroi pour les personnes atteintes d’un cancer. Et Ismael Debjani était là au départ, en tenue de ville, et a été applaudi avant la course pour son beau parcours aux Jeux olympiques.

Le départ commun des deux distances se faisait groupé, et non par vagues. Tout semblait réuni pour que la soirée soit idéale. Malheureusement, de très nombreux runners ont fait plus que les 5 ou 11 km qu’ils auraient dû parcourir à cause d’un gros problème de balisage...

"C’est incroyable car une demi-heure avant, tout était en place", soufflait, à chaud, l’organisateur Luc Bouvier.

C’est le jeune Guillaume Pochet, 19 ans, qui est arrivé le premier de la longue distance alors que Sébastien Mahia semblait bien parti pour renouveler son titre d’il y a deux ans.

"Le VTT ouvreur est revenu en arrière car des gens se trompaient et je me suis alors retrouvé seul sans trop savoir moi-même où aller, raconta-t-il. J’ai fini en trottinant..."

Sur la courte distance, pas de problème apparemment : Marvin d’Aurilio était bien le meilleur. Chez les dames, la victoire de Déborah De Roover ne semble là non plus souffrir d’aucune discussion. Fabienne Knott devrait logiquement être déclarée gagnante sur le long.