"Apparemment ce petit challenge a répondu à une certaine attente vu l'absence de compétitions sportives, lance l'organisateur Michaël Dubois . Parfois certains se croisaient au loin sur le parcours et se saluaient ou discutaient un peu : ces contacts sociaux ont aussi fait du bien..."



Les habitants de Montbliart étaient étonnés de voir quasiment chaque jour des joggeurs passer dans leurs rues. " Et je pense que le panneau d'entrée de l'agglomération n'avait jamais été autant photographié !"



Michaël a compilé les chronos de chacun des participants et a établi un classement final.



" Une super initiative qui nous permet de nous défouler un peu en cette période compliquée, évoque Nicolas Baïolet qui a signé le meilleur temps sur la longue distance (34.01) . Ça permet de changer de paysages et le fait d’être contre le chrono pousse à se donner. Je suis partant pour d'autres expériences de ce type !"



Son souhait a été exaucé : rendez-vous maintenant à Grandrieu !

Le départ est situé face à la porte de l'église (trait au sol et panneau départ) et l'arrivée se situe sur la place, au niveau du panneau chrono.

"Ce tracé est beaucoup plus sinueux que celui de Montbliart, avec plus de carrefours, avec des traversées de routes principales !, prévient Michaël . Plus que jamais nous conseillons d'être prudents et attentifs !"



Son chrono personnel est à envoyer par e-mail ( michael@lescoureursdelathure.be ) et un classement final sera établi fin décembre.

Ils étaient près de 200 à avoir relevé avec enthousiasme ce défi.