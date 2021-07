Première manche du challenge Vals&Châteaux à se dérouler pleinement en présentiel, le jogging Leern To Move a attiré quelque 200 runners samedi sur la place de Leernes.

"La dernière édition en 2016 avait attiré quelque 800 coureurs et, pour ce retour, nous en espérions au moins 300, évoque l’organisateur Gaëtan Rucquoy. C’est une petite déception mais, comme il n’y a pas eu de course avant la nôtre, nous n’avons pas pu distribuer de folders. De même, nous avons eu très peu de temps pour tout organiser. Et il y a peut-être aussi le fait que certains runners craignent encore les départs de masse."