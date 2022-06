Un quatrième renfort chez les Dogues

Bilel Hassaini est le quatrième renfort de l'Olympic de Charleroi. Le Jeumontois de 21 ans viendra compléter le noyau des Dogues. Formé à Jeumont, Maubeuge et Aulnoye, il a signé un premier contrat professionnel à Nancy. A l'époque, ce jeune international chez les espoirs était suivi par de grandes écuries du football mondial. Il tentera de se relancer et se faire un nom en Belgique avec les Dogues. Il s'agit d'un ailier, technique, avec une belle vision du jeu. Il est passé par Valenciennes B et dernièrement Apollon Larisas (Grèce).